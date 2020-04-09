Lübnan'da Bakanlar Kurulu toplantısı - Son Dakika

Lübnan'da Bakanlar Kurulu toplantısı
6 saat önce
Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in açıklaması Lübnan'da Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in açıklaması Lübnan'da Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Toplantının ardından, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:47 Kaynak: AA
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