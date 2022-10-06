Lübnan'da banka basan kişi 25 dolar para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı - Son Dakika
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Lübnan'da banka basan kişi 25 dolar para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı

06.10.2022 16:31
Lübnan'da banka basan kişi 25 dolar para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı

Lübnan'da, 3 yıldır dondurulan hesabındaki parayı çekmek için bankayı basan Sali Hafız adlı mudinin, para cezası verilerek serbest bırakıldığı bildirildi.

Lübnan'da, 3 yıldır dondurulan hesabındaki parayı çekmek için bankayı basan Sali Hafız adlı mudinin, para cezası verilerek serbest bırakıldığı bildirildi.

Lübnan yerel medyasındaki haberlere göre, 14 Eylül'de başkent Beyrut'taki bir bankayı elindeki oyuncak silahla basıp, kanser olan kız kardeşinin tedavisi için 13 bin dolarını çeken Hafız, bir ay sonra teslim oldu.

Mahkemeye çıkarılan Hafız, 1 milyon Lübnan lirası (25 dolar) parası cezası verilerek serbest bırakıldı. Haberde Hafız'a ayrıca 6 ay yurt dışı yasağı konulduğu da belirtildi.

Banka baskınından bu yana güvenlik güçlerine teslim olmayan Hafız, mahkeme önüne çıkana kadar Bekaa Vadisi'nde gizlenmişti.

Son olarak Lübnanlı bağımsız ve muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, dün, hesabındaki tutarı çekebilmek için düzenlediği banka baskınını, parasını aldıktan sonra sonlandırmıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

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İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan sınırında her türlü senaryoya hazırlık emri İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan sınırında her türlü senaryoya hazırlık emri Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor
Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Eylül, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da banka basan kişi 25 dolar para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da banka basan kişi 25 dolar para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı - Son Dakika
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