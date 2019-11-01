Lübnan'da bankalar tekrar açıldı, çalışanlar işlerine geri döndü

Lübnan'da protestolar sebebiyle bir süredir kapalı olan bankalar tekrardan açıldı. Bankalar, çalışanlarını hazırlık için Perşembe günü işe çağırmıştı.

Lübnan'da protestolar sebebiyle iki haftadır kapalı olan bankalar bugün tekrardan hizmete girdi. Üst düzey bankacılık yetkilisi, iç ya da dış pazarlara güvence vermenin, başta parlamento müzakerelerinin başlaması ve yeni başbakanın adaylığı olmak üzere doğru siyasi yolun benimsenmesiyle başlayacağını söyledi. Mali sektör, ekonomik ve parasal felaketlere yol açabilecek bir düşüşü önlemek için siyasi yetkilileri bu aşamayı hızlandırmaya çağırıyor. Yetkili, mali piyasa faaliyetinin yeniden başlamasıyla birlikte piyasa dengesinin gelecek hafta başından itibaren canlanacağını söyledi.