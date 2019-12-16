Lübnan'da başbakanı belirleme görüşmeleri ikinci kez ertelendi - Son Dakika
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Lübnan'da başbakanı belirleme görüşmeleri ikinci kez ertelendi

6 saat önce

Lübnan'da bugün başlaması planlanan yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirleneceği istişare görüşmeleri 19 Aralık Perşembe gününe ertelendi.

Lübnan'da başbakanı belirleme görüşmeleri ikinci kez ertelendi, System.String[]

Lübnan'da bugün başlaması planlanan yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirleneceği istişare görüşmeleri 19 Aralık Perşembe gününe ertelendi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saad el-Hariri, bugün başlaması planlanan istişare toplantılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefonda Avn'a "parlamenterlerle yapılması planlanan görüşmelerin ertelenmesi" temennisini ileten Hariri, söz konusu görüşmelere başlamadan önce daha fazla istişareye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Avn da Hariri'nin temennisi üzerine parlamenterlerle yapacağı istişare görüşmelerini 19 Aralık Perşembe gününe erteleme kararı aldı.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı makamının, yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare sürecini başlatması gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı, geçen hafta da adı başbakanlık için geçen Semir Hatib'in adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine 9 Aralık Pazartesi günü yapılması beklenen hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin belirleneceği istişare görüşmelerinin 16 Aralık'a ertelendiğini açıklamıştı.

Beyrut'ta binlerce kişi istişare görüşmelerini protesto etmişti

Dün ve önceki gün akşam saatlerinden itibaren başkent Beyrut'un göbeğindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine gelecek yeni kabineyi oluşturma görevini vermek üzere Avn'ın parlamenterlerle bugün yapması planlanan istişareleri protesto etmişti.

Parlamento binasına yürümek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik sonucu her iki taraftan onlarca kişi yaralanmıştı.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması talepleri bulunuyor.

Aralık, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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