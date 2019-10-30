Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (1)
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Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin bugün istifasını sunmasına rağmen ülkedeki protestocular meydanlarda gösterilere devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:51 Kaynak: AA
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin bugün istifasını sunmasına rağmen ülkedeki protestocular meydanlarda gösterilere devam ediyor.
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