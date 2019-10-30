Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (1)
Son Dakika Güncel Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (1)

Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (1)

22 dakika önce

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin bugün istifasını sunmasına rağmen ülkedeki protestocular meydanlarda gösterilere devam ediyor.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin bugün istifasını sunmasına rağmen ülkedeki protestocular meydanlarda gösterilere devam ediyor.

Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (1)

Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:51 Kaynak: AA
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Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti
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