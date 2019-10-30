Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (3)
Son Dakika Güncel Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (3)

Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (3)

7 dakika önce

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin bugün istifasını sunmasına rağmen ülkedeki protestocular meydanlarda gösterilere devam ediyor.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin bugün istifasını sunmasına rağmen ülkedeki protestocular meydanlarda gösterilere devam ediyor.

Lübnan'da Başbakanın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor (3)

Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti
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