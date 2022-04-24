Lübnan'da batan göçmen teknesindeki 6 kişi öldü - Son Dakika
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Lübnan'da batan göçmen teknesindeki 6 kişi öldü

24.04.2022 13:37
Lübnan'da batan göçmen teknesindeki 6 kişi öldü

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamie, Lübnan'ın Trablus sahili açıklarında dün akşam 60 kişilik göçmen teknesinin batması sonucu en az 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamie, Lübnan'ın Trablus sahili açıklarında dün akşam 60 kişilik göçmen teknesinin batması sonucu en az 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lübnan'da Trablus'un güneyindeki Kalamoun bölgesinde dün akşam 60 kişilik göçmen teknesi batmış, olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilmişti. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamie, alabora olan teknede en az 1'i çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Batan teknede Lübnanlı ve Suriyelilerin olduğu belirtilirken, yetkililer 50 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, "Gemideki çoğu insan kurtarıldı. Kayıpların kurtarılması için deniz, kara ve havadan arama kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi. Ordu ayrıca 1 kişinin kaçakçılık operasyonuna karıştığı gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. - BEYRUT

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Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı Lübnan'da 60 kişilik tekne battı Lübnan'da 60 kişilik tekne battı

İlk Yardım, Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da batan göçmen teknesindeki 6 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da batan göçmen teknesindeki 6 kişi öldü - Son Dakika
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