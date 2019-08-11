Lübnan'da bayram namazı kılındı
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Muhammed El-Emin Camisi'nde bayram namazı kılınması Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Muhammed El-Emin Camisi'nde kıldı.
Muhammed El-Emin Camisi'nde bayram namazı kılınması Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Muhammed El-Emin Camisi'nde kıldı. Camiye sığmayan bazı vatandaşlar, namazı cami çevresindeki alanda kıldı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:39 Kaynak: AA
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