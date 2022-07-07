TRABLUSŞAM, 7 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın Trablusşam kentinde, Kurban Bayramı öncesi bedava saç tıraşı için sıra bekleyen çocuklar, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Kurban Bayramı, Lübnan, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Lübnan'da Bayram Tıraşı İçin Sıra Bekleyen Çocuklar - Son Dakika
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