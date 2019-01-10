Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Beyaz Esaret

Lübnan'da Beyaz Esaret

8 dakika önce

- Lübnan'da beyaz esaretBEYRUT - Lübnan'da etkili olan Norma fırtınası ve yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, şiddetli yağışlarla taşan nehir suları yolları bastı.

- Lübnan'da beyaz esaret

BEYRUT - Lübnan'da etkili olan Norma fırtınası ve yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, şiddetli yağışlarla taşan nehir suları yolları bastı.
Lübnan'da Pazar günü etkili olmaya başlayan Norma fırtınası ülkenin birçok bölgesinde hayatı felç etti. Beyrut'u Beka vadisine bağlayan ana yol karla kapanırken, İç Güvenlik Güçleri yeterli ekipmanı olmayan otomobillerin yoldan geçmesini yasakladı. Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Ghaidr Nehri caddeleri ve evleri sular altında bıraktı. Beyrut'un kuzeyindeki Antelias kasabası sakinleri sabah kalktıklarında arabalarının sular altında kaldığını, yolların ise çamurlu suyla kaplandığını gördü.
Evi sel nedeniyle hasar gören Ramez Kalaoi, "Yolları temizlemeye çalışıyoruz. Ghaidr Nehri taştı ve caddeler sel sularıyla kaplandı. Bu yıllardır meydana gelen bir durum. Hiç kimse içinde bulunduğumuz durumla ilgilenmiyor" dedi.
Lübnan Bayındırlık Bakanlığı ve belediyeler kar ve selden etkilenen bölgelerdeki yolları temizlemek için çok sayıda işçi görevlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu

Son Dakika! Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:14:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Beyaz Esaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]