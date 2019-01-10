Lübnan'da Beyaz Esaret

- Lübnan'da beyaz esaretBEYRUT - Lübnan'da etkili olan Norma fırtınası ve yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, şiddetli yağışlarla taşan nehir suları yolları bastı.

- Lübnan'da beyaz esaret



BEYRUT - Lübnan'da etkili olan Norma fırtınası ve yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, şiddetli yağışlarla taşan nehir suları yolları bastı.

Lübnan'da Pazar günü etkili olmaya başlayan Norma fırtınası ülkenin birçok bölgesinde hayatı felç etti. Beyrut'u Beka vadisine bağlayan ana yol karla kapanırken, İç Güvenlik Güçleri yeterli ekipmanı olmayan otomobillerin yoldan geçmesini yasakladı. Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Ghaidr Nehri caddeleri ve evleri sular altında bıraktı. Beyrut'un kuzeyindeki Antelias kasabası sakinleri sabah kalktıklarında arabalarının sular altında kaldığını, yolların ise çamurlu suyla kaplandığını gördü.

Evi sel nedeniyle hasar gören Ramez Kalaoi, "Yolları temizlemeye çalışıyoruz. Ghaidr Nehri taştı ve caddeler sel sularıyla kaplandı. Bu yıllardır meydana gelen bir durum. Hiç kimse içinde bulunduğumuz durumla ilgilenmiyor" dedi.

Lübnan Bayındırlık Bakanlığı ve belediyeler kar ve selden etkilenen bölgelerdeki yolları temizlemek için çok sayıda işçi görevlendirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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