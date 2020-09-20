Lübnan'da "Beyrut Hatırlanıyor" konseri - Son Dakika

Lübnan'da "Beyrut Hatırlanıyor" konseri

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için "Beyrut Hatırlanıyor" konseri düzenlendi.

Lübnan'da

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için "Beyrut Hatırlanıyor" konseri düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlamada haftalar sonra başkentte bulunan 160 yıllık Sursock Sarayı'nın avlusunda patlamada hayatını kaybedenler için "Beyrut Hatırlanıyor" adlı konser düzenlendi. Konserle hayatını kaybedenler anılırken, yaralılar ve hala kayıp olan kişilerin ailelerine destek olundu. Antonine Üniversitesi, Notre Dame Üniversitesi, El Fayhaa Korosu ve Al-Mabarat Korosu'ndan 250 şarkıcı ile 30 müzisyenden oluşan bir orkestranın verdiği konserde Lübnan'a özgü ve uluslararası müzik eserleri seslendirildi. Ayrıca konser alanında hayatını kaybedenlerin isimlerinin ve fotoğrafları yer aldı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 23:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lübnan'da 'Beyrut Hatırlanıyor' konseri - Son Dakika

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