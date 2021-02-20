Lübnan'da, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmaya yeni yargıç atandı - Son Dakika

Lübnan'da, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmaya yeni yargıç atandı

20.02.2021 01:53
Lübnan'da, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmaya yeni yargıç atandı, System.String[]

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmaya yeni yargıç atandı.

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmaya yeni yargıç atandı.

Lübnan Temyiz Mahkemesinin, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Fadi Savvan'dan almasına karşı gösteriler devam ederken, Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Tarık el-Bitar'ı atadı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Suheyl Abbud başkanlığındaki Yüksek Yargı Konseyi ise atama kararını onayladı.

Hukuk eğitimini 1999'da tamamlayan Bitar 2017'den bu yana Beyrut Ceza Mahkemesi başkanlığı yapıyordu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi 18 Şubat'ta, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Mahkemenin kararı, Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu onlarca kişi tarafından protesto edilmişti.

Alınan kararla soruşturmanın başa döneceğini savunan eylemciler, soruşturmanın yargıç Savvan'dan alınarak başkasına verilmesine karşı çıkmıştı. Göstericilerin Adalet Sarayı önündeki eylemi dün de devam etmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması ülkede tartışma konusu olmuştu.

Yargıç Savvan, 17 Aralık'ta eski bakanların kendisine karşı Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturmayı geçici olarak durdurma kararı almıştı.

NNA, 12 Ocak'ta Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesinin taciri Portekiz uyruklu bir kişinin yanı sıra kimyasal maddeyi Lübnan'a ulaştıran MV Rhosus adlı geminin sahibi ile kaptanı için kırmızı bülten yayımladığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmaya yeni yargıç atandı - Son Dakika


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