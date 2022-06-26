Lübnan'da bina çökmesi sonucu 1 çocuk öldü

Lübnan'ın kuzeyinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Trablusşam kentinde eski bir bina yıkıldı.

Haberde, enkazın altından çıkarılıp hastaneye kaldırılan bir çocuğun müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Binanın neden yıkıldığına dair herhangi bir bilgi verilmezken, yandaki binalarda da çökme riskinin bulunması nedeniyle vatandaşların tahliye edildiği aktarıldı.

Enkaz altında kalan ancak sayıları henüz bilinmeyen vatandaşların çıkarılması için de sivil savunma ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.