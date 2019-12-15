Lübnan'da binlerce gösterici Beyrut'ta toplandı - Son Dakika
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Lübnan'da binlerce gösterici Beyrut'ta toplandı

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, yeni hükümeti kurma süreci kapsamında parlamenterlerle başlatması planlanan istişareleri protesto etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, yeni hükümeti kurma süreci kapsamında parlamenterlerle başlatması planlanan istişareleri protesto etti.

Lübnan'da 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine gelecek yeni kabineyi oluşturma görevini vermek üzere Cumhurbaşkanı Avn'ın yarın parlamenterlerle istişarelere başlaması bekleniyor.

İstişareler sonucunda mevcut Başbakan Saad el-Hariri'nin görevlendirileceği konuşulurken yeni hükümetin teknokratlar veya tekno-siyasi olacağına dair konuların siyasi partiler arasındaki tartışmaları sürüyor.

Buna karşı binlerce kişi, başkentin merkezindeki parlamento binasının önünde toplanarak, yönetimdeki siyasi partiler ve liderler aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Lübnan'da binlerce gösterici Beyrut'ta toplandı

Mişel Avn, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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