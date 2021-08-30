Lübnan'da bir iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü - Son Dakika

Lübnan resmi haber ajansı NNA, patlamanın Burc el-Baracine bölgesinde sıcak su kazanları imalatı yapılan bir iş yerinde meydana geldiğini bildirdi.

Lübnan 'ın başkenti Beyrut 'un güneyindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

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