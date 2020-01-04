Lübnan'da bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti - Son Dakika
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Lübnan'da bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti

6 saat önce

Lübnan'ın Trablusşam kentinde bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti.

Lübnan'da bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti, System.String[]

Lübnan'ın Trablusşam kentinde bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti.

Lübnan yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kenti sakinlerinden 45 yaşındaki Abdülkadir el-Cenki, tek başına yaşadığı evinde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Cenki, olay yerinde hayatını kaybetti. Alev alan evi ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Haberlerde, söz konusu kişinin ekonomik sıkıntı dolayısıyla yaşamına son verdiği aktarıldı.

Daha önce de ekonomik kriz gerekçeleriyle işine son verilen Dani Ebu Haydar isimli Lübnanlı genç de borçlarını ödeyemediği için intihar etmişti.

Yine ekonomik krizden dolayı ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal beldesi sakinlerinden Naci el-Fulayti de kendini asarak hayatına son vermişti.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, ekonomik krizden dolayı çalışanları işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Info Pro Research şirketinin yerel basında çıkan araştırma verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim'den beri 160 bin Lübnanlı ya tamamen ya da geçici olarak işini bırakmak zorunda kaldı. Yerel para birimi Lübnan lirası ise her ne kadar Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada bir ara yüzde 40 oranında değer kaybetti. Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan protestolardan sonra 29 Ekim'de istifa eden Başbakan Saad el-Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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