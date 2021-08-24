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Lübnan'da bir kişiye ait 38 depoda yaklaşık 2 milyon litre benzin ele geçirildi - Son Dakika

Lübnan'da bir kişiye ait 38 depoda yaklaşık 2 milyon litre benzin ele geçirildi

24.08.2021 19:58
Lübnan'da bir kişiye ait 38 depoda yaklaşık 2 milyon litre benzin ele geçirildi, System.String[]

Akaryakıt krizinin birçok sektörü vurduğu Lübnan'da, bir kişiye ait 38 depoda saklanan yaklaşık 2 milyon litre benzine el konuldu.

Akaryakıt krizinin birçok sektörü vurduğu Lübnan'da, bir kişiye ait 38 depoda saklanan yaklaşık 2 milyon litre benzine el konuldu.

Lübnan İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Beka iline bağlı Zahle bölgesinde akaryakıt istasyonlarına sahip bir kişiye ait benzin dolu 38 depoya baskın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, her biri 50 bin litre kapasiteli 38 depoda bulunan benzinin, yargının yayınladığı genelge doğrultusunda satılarak parasının devlet hazinesine verileceğine işaret edildi.

Lübnan İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi, yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Güçleri'nin Zahle bölgesinde bir buçuk milyondan fazla litre benzini ele geçirme çabalarını takdir etti. Bakan Fehmi, İç Güvenlik Güçleri'ne hitaben "Sizler vicdansızlara karşı vatandaşın haklarının garantörüsünüz." ifadelerini kullandı.

Lübnan ordusu ve İç Güvenlik Güçleri, 14 Ağustos'ta ülkede satış yapmayan akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyerek ele geçirdiği yakıta el koyacağını duyurmuştu. Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü baskınlarda ele geçirilen mazot, hastane ve fırınların kullanımına sunulurken, benzin ise devletin belirlediği fiyatlardan sürücülere ulaştırılıyor.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

Lübnan Enerji Bakanlığı'na bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, hükümetin kararından sonra akaryakıt fiyatlarına yüzde 66'dan fazla zam yapmıştı. Yeni fiyatlar üzerinden ithal edilen yakıt bugün itibarıyla piyasaya sürüldü ancak krizin sonucu olan istasyon önlerindeki uzun kuyruk manzaraları devam ediyor.

Güvenlik güçleri, Akaryakıt, Benzin, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da bir kişiye ait 38 depoda yaklaşık 2 milyon litre benzin ele geçirildi - Son Dakika


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