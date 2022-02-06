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Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi - Son Dakika

Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi

06.02.2022 17:42
Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi

Lübnan'ın, ülkenin kuzeyindeki El-Heri bölgesindeki bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eseri Irak'a teslim ettiği belirtildi.

Lübnan'ın, ülkenin kuzeyindeki El-Heri bölgesindeki bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eseri Irak'a teslim ettiği belirtildi.

Eserlerin teslim edilmesi münasebetiyle başkent Beyrut'taki Lübnan Ulusal Müzesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Lübnan Kültür Bakanı Muhammed el-Murteza'nın yanı sıra Irak'ın Beyrut Büyükelçisi Haydar el-Berrak ile Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından bir heyet katıldı.

Murteza burada yaptığı konuşmada, Heri'deki Nabu Müzesi'nde sergilenen 337 eseri Irak'a teslim ettiklerini söyledi.

Lübnanlı Bakan, "Şahsım, Başbakan Necib Mikati ve tüm Lübnanlılar adına Lübnan ve Irak'ın bir ve bütün olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Nabu Müzesi kurucusu Cevad Adra ise müzenin kuruluş amacı olan Suriye, Lübnan, Filistin ve Mezopotamya kültürel mirasını koruma kapsamında söz konusu eserlerin Irak'a teslim edildiğini dile getirdi.

Adra, teslim edilen eserler arasında yer alan çivi yazısı tabletlerin muhafazası, tercümesi ve kitap şeklinde yayına hazır hale getirilmesinin 14 yıl sürdüğünü aktardı.

Büyükelçi Berrak, eserlerin teslim edilmesiyle ilgili görüşme ve yazışmaların uzun yıllardır devam ettiğini ancak Kovid-19 nedeniyle sürecin uzadığını ifade etti.

Söz konusu eserlerin Mezopotamya'da kurulan medeniyetlere ait olduğunu kaydeden Berrak, Nabu Müzesi'yle bu alanda ileride iş birliğini artırmayı istediklerini söyledi.

Irak'a teslim edilen eserlerin, 331 adet çivi yazısı levha ile 6 çeşitli parçadan oluştuğu ifade edildi.

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Lübnan, Beyrut, Tören, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi - Son Dakika


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