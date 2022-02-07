Üye Girişi
Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi (2) - Son Dakika

Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi (2)

07.02.2022 00:27

Lübnan'ın, ülkenin kuzeyindeki El-Heri bölgesindeki bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eseri Irak'a teslim ettiği belirtildi.

Lübnan'ın, ülkenin kuzeyindeki El-Heri bölgesindeki bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eseri Irak'a teslim ettiği belirtildi.

Eserlerin teslim edilmesi münasebetiyle başkent Beyrut'taki Lübnan Ulusal Müzesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Lübnan Kültür Bakanı Muhammed el-Murteza'nın yanı sıra Irak'ın Beyrut Büyükelçisi Haydar el-Berrak ile Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından bir heyet katıldı.

Murteza burada yaptığı konuşmada, Heri'deki Nabu Müzesi'nde sergilenen 337 eseri Irak'a teslim ettiklerini söyledi.

Lübnanlı Bakan, "Şahsım, Başbakan Necib Mikati ve tüm Lübnanlılar adına Lübnan ve Irak'ın bir ve bütün olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Nabu Müzesi kurucusu Cevad Adra ise müzenin kuruluş amacı olan Suriye, Lübnan, Filistin ve Mezopotamya kültürel mirasını koruma kapsamında söz konusu eserlerin Irak'a teslim edildiğini dile getirdi.

Adra, teslim edilen eserler arasında yer alan çivi yazısı tabletlerin muhafazası, tercümesi ve kitap şeklinde yayına hazır hale getirilmesinin 14 yıl sürdüğünü aktardı.

Büyükelçi Berrak, eserlerin teslim edilmesiyle ilgili görüşme ve yazışmaların uzun yıllardır devam ettiğini ancak Kovid-19 nedeniyle sürecin uzadığını ifade etti.

Söz konusu eserlerin Mezopotamya'da kurulan medeniyetlere ait olduğunu kaydeden Berrak, Nabu Müzesi'yle bu alanda ileride iş birliğini artırmayı istediklerini söyledi.

Irak'a teslim edilen eserlerin, 331 adet çivi yazısı levha ile 6 çeşitli parçadan oluştuğu ifade edildi.

Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi (2)
Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi (2)
Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi (2)

YORUMLAR
500

Lübnan, Beyrut, Tören, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi (2) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:46 Yeni ortaya çıktılar! Bu görüntülerin Güney Çin Denizi'nde düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia ediliyor
23:16 Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür etti
23:12 Tarih kitapları yazacak! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a şaşırtan hareket
23:11 Eş baskısı yüzünden İran'dan Türkiye'ye kaçmıştı! Cani koca 17 yaşındaki kız çocuğunun başını kesip sokak sokak dolaştı
22:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı
22:23 Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız dünya evine girdi
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
21:39 Karantinada olan Cumhurbaşkanı: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
21:39 Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
21:29 Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 00:34:19. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da bir müzede sergilenen 337 parça tarihi eser, Irak'a teslim edildi (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement