Üye Girişi
Lübnan'da bir yıl önce istifa eden geçici Başbakan Diyab'dan siyasi güçlere yeni hükümeti kurmaları çağrısı - Son Dakika

Lübnan'da bir yıl önce istifa eden geçici Başbakan Diyab'dan siyasi güçlere yeni hükümeti kurmaları çağrısı

10.08.2021 12:12
Lübnan'da bir yıl önce istifa eden geçici Başbakan Diyab'dan siyasi güçlere yeni hükümeti kurmaları çağrısı, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamadan sonra halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa eden ancak yeni hükümet kurulamadığı için bir yıldır görevini geçici olarak sürdüren Başbakan Hassan Diyab, ülkedeki siyasi güçlere ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ederek yeni...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamadan sonra halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa eden ancak yeni hükümet kurulamadığı için bir yıldır görevini geçici olarak sürdüren Başbakan Hassan Diyab, ülkedeki siyasi güçlere ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ederek yeni kabineyi oluşturmaları çağrısında bulundu.

Diyab, istifasının üzerinden bir yıl geçmesi münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın en uzun süreli geçici hükümeti olarak tarihe geçtikleri belirtti.

Lübnan'ın derin bir ekonomik krizle boğuşmasına ve vatandaşın yaşadığı çilenin de katlanmasına rağmen bir yıldır, ülkedeki çöküşe karşı tek çözüm yolu olarak görülen Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri başlatacak yeni hükümeti kurma çabalarının sonuç vermediğine dikkati çeken Diyab, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz istifa ettiğinde ekonomik krize karşı hazırladığımız iyileştirme planı konusunda IMF ile bir ilerleme katetmiştik. Ancak Beyrut Limanı'ndaki uğursuz patlama bizim hükümetin istifasına yol açtı ve IMF ile müzakereler durmuş oldu. Böylece Lübnan'a yönelik dış ekonomik ve mali yardımların durduğu bir dönemde mali, ekonomik ve toplumsal etkenlerin çöküşü başlamış oldu."

Hükümetinin istifasından sonra Lübnan'a yapılan yardımların patlamanın etkilerine yönelik olduğuna işaret eden Diyab, ülkenin siyasi, mali, ekonomik ve toplumsal belirsizliğe girdiğini vurguladı.

Geçici hükümeti olarak bir yıldır hiçbir sorumluluktan kaçmadıklarını aktaran Diyab, "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ancak hiçbir hükümetin gücü, bir eylem planı ve dışarıdan yardım almadan yapısal krizi çözmeye yetmez. O halde bizim geçici hükümetimizin bu krize çözüm bulmasının nasıl imkanı olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

Kabinesinin istifasının üzerinden bir yıl geçmesinin ardından yeni hükümeti kurma umudu veren gelişmeler olduğuna dikkati çeken Diyab, ülkeyi krizden kurtaracak yeni hükümete umutla baktıklarının altını çizerek, Necip Mikati hükümetinin kurulması için Lübnanlı siyasi güçlere ulusal çıkarlara göre hareket etme çağrısında bulundu.

Hükümet boşluğu bir yıldır devam ediyor

Ekonomik krizin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlamayla sarsılan Lübnan'da istifa eden Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma çalışmaları bir yıldır sonuç vermedi.

Yönetimi paylaşan siyasi gruplar, geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeye ziyaretinden hemen önce 31 Ağustos'ta Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Söz konusu ziyaret sırasında başkent Beyrut'ta toplu halde görüştükleri Macron'a ekonomik reformları hayata geçirecek halkın talep ettiği teknokratlar hükümetini 15 gün içinde kurma sözü veren Lübnanlı siyasi güçler, Mustafa Edib'in sunduğu kabine üzerinde mutabakat sağlayamadı. Edib, bunun üzerine 26 Eylül 2020'de yeni hükümeti kurma görevini bırakarak diplomatik görevine geri döndü.

Mustafa Edib'ten sonra 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri de yaklaşık 9 ay süren çabalarından sonuç alamadı. Hariri, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşamadıkları için yeni hükümeti kurma görevini iade ettiğini açıkladı.

Ekonomik krizin her geçen gün derinleşerek hayat koşullarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra Beyrut Limanı'ndaki patlamanın birinci yılı öncesi oluşan baskılara karşı harekete geçen siyasi güçler, 26 Temmuz'da eski Başbakan Nacip Mikati'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesini sağladı.

Mikati, görevi aldıktan hemen sonra siyasi grupların liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından 4 gün üst üste Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı. Kabinenin oluşturulmasına dair her gün olumlu mesajlar veren Mikati, 29 Temmuz'da bir televizyon kanalına verdiği demeçte yeni hükümetin 4 Ağustos'tan önce kurulmasının söz konusu olmadığını belirterek bu yönde oluşan beklentileri suya düşürdü.

Yeni hükümetin teknokratlar ile siyasilerden oluşmasının mümkün olmayacağını söyleyen Mikati, Mayıs 2022'de yapılması planlanan seçimlere ülkeyi sağlıklı bir şekilde götürmek için kabinesinin teknokratlardan oluşması gerektiğini savunuyor.

Ancak daha önce Mustafa Edib ve Saad Hariri'nin teknokratlar hükümeti kurma çabalarına yanaşmayan siyasi güçlerin Mikati'nin bu yöndeki çalışmalarına nasıl karşılık vereceği merak konusu.

Başbakan, Beyrut, İstifa, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da bir yıl önce istifa eden geçici Başbakan Diyab'dan siyasi güçlere yeni hükümeti kurmaları çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor 12:32 Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor 'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti 12:14 'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor 12:09 Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili 12:00 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddiasına anneden yalanlama: Yalnızca dolaşmaya çıkmışlar 11:58 Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddiasına anneden yalanlama: Yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Korona bitmeden 11:28 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış 11:15 Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı 10:43 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı

Son Dakika Haberleri
12:16 MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı
12:09 Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor
12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?
12:01 Türkiye'nin birçok bölgesini yakıp kavuran yangınlar sonrası uzmandan uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli
11:58 Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı Sağlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı         
13:01
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı         
12:16
Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı         
12:14
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti         
11:59
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı         
11:34
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor         
10:55
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı         
10:21
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir         
09:20
Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış         
08:30
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar         
00:24
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 13:10:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da bir yıl önce istifa eden geçici Başbakan Diyab'dan siyasi güçlere yeni hükümeti kurmaları çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement