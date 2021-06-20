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Lübnan'da BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önünü mesken tutan sığınmacılar seslerinin duyulmasını istiyor - Son Dakika

Lübnan'da BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önünü mesken tutan sığınmacılar seslerinin duyulmasını istiyor

20.06.2021 13:47
Lübnan'da BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önünü mesken tutan sığınmacılar seslerinin duyulmasını istiyor, System.String[]

Yıllardır yüz binlerce Filistinli ve Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'da ekonomik krizin de etkisiyle üçüncü bir ülkeye iltica talebinde bulunmak isteyen ya da yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle yardıma muhtaç durumda olan çok sayıda sığınmacı Dünya Mülteciler Günü'nde...

Yıllardır yüz binlerce Filistinli ve Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'da ekonomik krizin de etkisiyle üçüncü bir ülkeye iltica talebinde bulunmak isteyen ya da yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle yardıma muhtaç durumda olan çok sayıda sığınmacı Dünya Mülteciler Günü'nde seslerini duyurmaya çalışıyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden biri yaşanıyor.

Bu durum, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'den beri Lübnan'da birçok temel insani haktan yoksun şekilde yaşayan Filistinli mülteciler ile 2011'de patlak veren iç savaştan kaçan Suriyelileri doğrudan etkilediği gibi işçi statüsüyle bu ülkede bulunan Afrikalıları da başka ülkelere sığınmaya zorladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Lübnan, 870 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Ülkedeki mülteci ve sığınmacıların çoğunun kayıtlı olmadığını savunan Lübnan makamları ise bu sayının 2 milyona yakın olduğunu ifade ediyor.

Üçüncü bir ülkeye iltica için 2 yıldır UNHCR önündeki kaldırımda bekliyor

Başkent Beyrut'ta bulunan UNHCR binasının önündeki kaldırımı kendilerine mesken edinen Afrika ve Arap uyruklu sığınmacılar, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Etiyopya uyruklu Odosh Bashda, daha iyi bir yaşam umuduyla üçüncü bir ülkeye iltica talebinde bulunmak istediğini söyledi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Bashda, 2 yıldan beri burada beklediğini belirterek, "Lübnan'da beklemekten artık yoruldum, yollarda ve kaldırımlarda uyuyorum. UNHCR bizi tanımıyor." dedi.

Lübnan'daki Ürdünlü "tek" sığınmacı

Kendisini "Lübnan'daki Ürdünlü tek sığınmacı" olarak tanıtan Fedva Hıdır, 15 ay önce bu ülkeye geldiğini ve kalacak yeri olmadığı için mecburen bu kaldırıma yerleştiğini söyledi.

Üçüncü bir ülkeye sığınmak için Lübnan'da beklediğini dile getiren Hıdır, ülkesinden ayrılma nedenini açıklamazken, mültecilerin yaşadığı sorunlarla ilgilenen tüm kişi ve kurumlardan "kendilerine yardım eli uzatmalarını" istedi.

Hıdır, Beyrut'ta aynı kaldırımı paylaştıkları Etiyopya uyruklu sığınmacılarla dilleri farklı olmasına rağmen çok iyi anlaştıklarını anlattı.

Afrikalı sığınmacıların "ayrımcılığa maruz kaldığı" iddiası

Sudanlı Abdülbaki Hasan ise Lübnan'da Afrikalı sığınmacıların ayrımcılığa maruz kaldığını savunarak, bunun arkasında kasıtlı bir ihmal veya ırkçı bir uygulamanın bulunduğu yönünde ise henüz bilgi sahibi olamadıklarını ifade etti.

Hasan, Lübnan'daki Afrikalı sığınmacıların çoğunun UNHCR tarafından mülteci olarak kabul edilmemelerinden şikayetçi olduğunu aktardı.

Ev bulamadığı için 3 çocuğuyla kaldırımda yaşıyor

Iraklı kadın sığınmacı Nur Muhammed de ev bulamadığı için 3 çocuğuyla bu kaldırımı kendilerine mesken edindiklerini belirtti.

Irak'tan 2003 yılında Suriye'ye göç ettiklerini ve sonrasında daha iyi bir hayat umuduyla Lübnan'a geldiklerini anlatan Muhammed, ancak Lübnan'daki mevcut ekonomik şartlar nedeniyle yeni bir şoka yakalandıklarını dile getirdi.

"Çocuklarımın akıbeti için endişe ediyorum"

Sudanlı İsmail Abdo İbrahim ise 21 yıldan beri Lübnan'da yaşamaya alıştığını belirterek, "Bugünlerde yaşanan zorlu hayat şartlarının bir benzeri daha önce hiç olmamıştı." dedi.

Etiyopyalı sığınmacı bir hanımla evlendiğini ve 6 çocuğu olduğunu söyleyen İbrahim, "Çocuklarımın akıbeti için endişe ediyorum. İkisi daha bebek ve onlara süt temin etmekte dahi zorlanıyorum." diye konuştu.

UNHCR, kaynakları sınırlı olduğu için tüm mültecilere yetemiyor

UNHCR Lübnan Sözcüsü Lisa Ebu Halid ise "yardımların dağıtımında mülteciler arasında ayrım yapıldığı" iddialarını yalanladı.

UNHCR'nin, imkanları dahilinde insani programını uyguladığını ve yardım dağıtımı sırasında ırk veya uyruk farkı gözetmediğini kaydeden Ebu Halid, yardıma daha fazla ihtiyaç duyanlara öncelik verdiklerini anlattı.

Kaynaklarının sınırlı olması hasebiyle yardımların tüm mültecileri kapsayamadığını aktaran Ebu Halid, "Bu nedenle de insani yardım programımızda, uyruk veya etnik kimlikleri gözetmeksizin yardıma daha fazla muhtaç kişilere öncelik veriliyor." dedi.

Dünya Mülteci Günü'nün her türlü zorlu şartlara rağmen geleceğe umutla bakan mültecilere yardım etme fırsatı doğurmasını temenni eden Ebu Halid, "Dünya Mülteci Günü, savaş veya baskı sonucu evlerini ve vatanlarını terk etmek zorunda kalarak başka ülkelere sığınanlara destek vermek adına BM tarafından belirlenen bir gündür." ifadelerini kullandı.

UNHCR, Lübnan'daki yüz binlerce mülteciye gıda dağıtımının yanı sıra nakdi yardım, yasal koruma ve sağlık hizmeti sunma gibi bir dizi faaliyetler yürütüyor.

Birleşmiş Milletler, Suriyeli, Mülteci, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önünü mesken tutan sığınmacılar seslerinin duyulmasını istiyor - Son Dakika


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