Son Dakika Haberleri: Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi uzatıldı
Son Dakika Güncel Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi uzatıldı

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi uzatıldı

46 dakika önce

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi uzatıldı.

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi uzatıldı, System.String[]

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Lübnan'da UNİFİL kapsamında Türk askerinin gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Oylama sonrasında Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

(İHA)

Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
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