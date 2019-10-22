Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi uzatıldı
46 dakika önce
Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi uzatıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda Lübnan'da UNİFİL kapsamında Türk askerinin gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Oylama sonrasında Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
(İHA)
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