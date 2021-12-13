Lübnan'da Burc eş-Şimali saldırısının zanlısı orduya teslim edildi - Son Dakika

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki cenaze töreninde silahlı saldırı düzenleyen zanlının teslim alındığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan sorumlu zanlıyı teslim etti.

Açıklamada, Filistinli olduğu kaydedilen zanlının Lübnan ordusuna bağlı İstihbarat Müdürlüğüne teslim edildiği ve soruşturmanın yetkili yargı kurumu tarafından başlatıldığı belirtildi.

Hamas Hareketi'nden yapılan açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen olayın sorumluluğunun Fetih Hareketi'nde ve Ramallah'taki Filistin yönetimi ve onların Lübnan'daki güvenlik birimlerinde olduğu öne sürülmüştü.

Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'de 10 Aralık akşamı meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Hamas Hareketi mensubu Hamza Şahin'in cenaze konvoyu bölgedeki Fetih Hareketi'nin merkezine yaklaştığı sırada kalabalığa ateş açılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da bulunan 12 Filistin mülteci kampından birisi olan Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda 20 bin Filistinli mülteci yaşıyor. Bu mülteci kamplarında güvenlik, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ulusal Güvenlik Güçleri tarafından sağlanıyor.