Lübnan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle anma töreni düzenledi.

Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, Lübnan TİKA Koordinatörü Orhan Aydın, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Savsan Ağababa, Türkoloji öğrencileri ve öğretim görevlileri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, "Kurtuluş savaşında, Yemen'de, Ege'de, Kıbrıs'ta, Güneydoğu Anadolu'da büyük destanlar yazıp büyük kahramanlıklar kaydeden tüm asker, polis, diplomat ve öğretmen şehitlerimizi yad etmek için buradayız." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan Çanakkale destanının milletin hafızasında her zaman taze kaldığını belirten Ulusoy, üzerinden geçen yıllara rağmen zaferin hala coşku ile anıldığını dile getirdi.

Büyükelçi Ulusoy, Çanakkale Zaferi'nin derin kardeşliği temsil eden bir destan olduğunu vurgulayarak, "Büyük imkansızlıklara rağmen milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak için yapabileceği fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Ulusoy ayrıca, Yunus Emre Enstitüsüne etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Etkinlik, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Ağababa'nın yaptığı konuşma ve öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı ve şiirlerle sona erdi.