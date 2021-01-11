- Lübnan'da Covid-19 ile mücadele kapsamında OHAL ilan edildi - Son Dakika

- Lübnan'da Covid-19 ile mücadele kapsamında OHAL ilan edildi

11.01.2021 23:47

- Lübnan'da Covid-19 ile mücadele kapsamında OHAL ilan edildi Lübnan Yüksek Savunma Komisyonu, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde OHAL ilan edildiğini açıkladı.

- Lübnan'da Covid-19 ile mücadele kapsamında OHAL ilan edildi

BEYRUT - Lübnan Yüksek Savunma Komisyonu, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde OHAL ilan edildiğini açıkladı. OHAL kararı kapsamında 14-25 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde Covid-19 kısıtlamalarının uygulanacağı belirtildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında aralarında Lübnan'ın da bulunduğu birçok ülke kısıtlamaları arttırıyor. Lübnan Yüksek Savunma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 ile mücadele kapsamında Lübnan genelinde 14-25 Ocak tarihleri arasında OHAL ilan edildiği ve OHAL süresince Covid-19 kısıtlamalarının ve sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağı belirtildi. Komisyon, OHAL kararı kapsamında ülke genelinde sağlık uzmanları, basın mensupları, gıda sektörü ve kilit çalışanlar hariç tüm vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini ifade etti. Kısıtlamalar sırasında havalimanlarının ise yüzde 20 kapasite ile açık olacağını kaydeden Komisyon, İstanbul, Adana, Kahire, Bağdat ve Addis Ababa şehirlerinden Lübnan'a gelen yolcuların ülkeye iniş yapmalarının ardından Covid-19'a karşı alınan özel önlemlere uyması gerektiğini aktardı. Belirtilen şehirlerden gelen yolcuların ülkeye iniş yapmalarının ardından ilk olarak PCR testine girmeleri gerektiği ve ilk testten 6 gün sonra testi tekrarlamaları gerektiği belirtildi.

Lübnan'da halk alınan OHAL kararının ardından marketlere hücum ederken, hükümet vatandaşların bu davranışının virüsün daha hızlı yayılmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan'da son verilere göre toplam Covid-19 vaka sayısı 219 bin 296'ya, toplam can kaybı ise bin 606'ya yükseldi.

- Lübnan'da Covid-19 ile mücadele kapsamında OHAL ilan edildi
- Lübnan'da Covid-19 ile mücadele kapsamında OHAL ilan edildi
- Lübnan'da Covid-19 ile mücadele kapsamında OHAL ilan edildi
- Lübnan'da Covid-19 ile mücadele kapsamında OHAL ilan edildi

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Lübnan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Lübnan'da Covid-19 ile mücadele kapsamında OHAL ilan edildi - Son Dakika


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