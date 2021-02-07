Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu partiden "Hizbullah ile mutabakatın başarılı olmadığı" itirafı - Son Dakika

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu partiden "Hizbullah ile mutabakatın başarılı olmadığı" itirafı

07.02.2021 03:21
Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu partiden

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi, Hizbullah ile 15 yıllık mutabakatın "devleti inşa projesinde başarılı olmadığı"nı itiraf etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi, Hizbullah ile 15 yıllık mutabakatın "devleti inşa projesinde başarılı olmadığı"nı itiraf etti.

Özgür Yurtsever Hareketi Siyasi Konsey Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2006'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Özgür Yurtsever Hareketi'nin o dönemdeki lideri Mişel Avn'ın imzaladığı mutabakata değinildi.

Avn'ın damadı ve eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in liderlik ettiği Özgür Yurtsever Hareketi'nin açıklamasında, imzalanmasının yıl dönümünde mutabakatı gözden geçirme fırsatının doğduğu vurgulandı.

Hizbullah ile Özgür Yurtsever Hareketi arasındaki mutabakatın, Lübnan'ı bölünme ve dış güçlerin saldırılarından korumanın yanı sıra İsrail'e karşı caydırıcı olduğu ve terörü püskürttüğü savunulan açıklamada, "Ancak devleti inşa etme projesinde ve hukukun egemenliği konusunda başarılı olmadı." ifadesi kullanıldı.

Mutabakatın kalıcı olabilmesi için Lübnanlılara yeni ufuklar açacak şekilde geliştirilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, devleti inşa projesinde başarılı olmadıktan sonra mutabakata bağlılığın anlam taşımayacağı belirtildi.

Lübnan'da Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ile Şii Hizbullah arasında 6 Şubat 2006'da siyasi mutabakat imzalanmıştı.

Mutabakat, İran ve Suriye rejimi karşıtı Arap ülkelerinin desteğini alan 14 Mart Bloku'na karşı Lübnan'daki siyasi dengelerin Hizbullah'ın lehine dönmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtsever Hareketinden yapılan son açıklama, ülkede hükümetin kurulamadığı bu günlerde 15 yıllık siyasi müttefiki Şii Hizbullah ile aralarındaki anlaşmazlık olarak yorumlandı.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Cumhurbaşkanı, Mişel Avn, Hizbullah, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu partiden 'Hizbullah ile mutabakatın başarılı olmadığı' itirafı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Muslera gözyaşlarını tutamadı Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Sokak ortasında eşinin yanında tacize uğrayan kadın: Bir el kalçamı sıktı Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu
'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu         
01:01
Koronanın kökenini araştıran DSÖ heyeti, Vuhan'la ilgili iki iddiayı yalanladı Koronanın kökenini araştıran DSÖ heyeti, Vuhan'la ilgili iki iddiayı yalanladı         
00:03
Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti         
23:02
G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı         
22:14
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı         
11:27
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 03:36:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu partiden "Hizbullah ile mutabakatın başarılı olmadığı" itirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei