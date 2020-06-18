Lübnan'da DEAŞ şüphelisi isimlere gözaltı - Son Dakika

Lübnan'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Başsavcılığın talimatları doğrultusunda 20, 23 ve 24 yaşlarındaki Lübnan vatandaşı üç kişinin DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını itiraf eden bu kişilerin, terör eylemleri için silah eğitimi aldıkları ve örgüt saflarında yer almak üzere Suriye ve Mısır'a gitme girişiminde bulundukları aktarıldı.

Söz konusu kişilerin, güvenlik birimlerine yönelik terör eylemleri planladıklarını da itiraf ettiği kaydedildi.

Sorgularının ardından bu kişilerin savcılığa sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal beldesinde sahibinin DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle bir eve baskın düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu kişinin "teröristlerle iletişime geçme", "halka ateş açma", "silah ticaretini yapma" ve "araç çalma" gibi bir dizi suçtan arandığı vurgulanan açıklamada, baskın düzenlenen evde dışarıya açılan bir tünelde çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca baskın sonucu DEAŞ mensubu bir gruba liderlik eden ev sahibi ile yanında bulunan bazı kişilerin sorgulanmak üzere ilgili makamlara sevk edildiği aktarıldı.