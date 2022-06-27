Lübnan'da "Değişim Bloğu" başbakan adayı Mikati'nin hükümetine destek vermeyecek

Lübnan'da muhalefet cephesinde bulunan ve bağımsız milletvekillerinden oluşan "Değişim Bloğu", hükümeti kurmakla görevli başbakan adayı Necib Mikati'ye destek vermeyeceklerini açıkladı.

Mevcut Başbakan Mikati, hükümeti kurma görüşmeleri kapsamında istişare için seçimlerde Meclis'e bağımsız giren ve 10'dan fazla üyeden oluşan Değişim Bloğu milletvekilleriyle bir araya geldi.

Görüşmeden sonra blok adına basın açıklaması yapan milletvekili Halime Kahkur, "Ulusal birlik veya (etnik-mezhep) kota hükümetinde yer almayacağız." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü yetkilere sahip küçük bir hükümete katılmayı tercih ettiklerini belirten Kahkur, ülkedeki finansal kaybı adil bir şekilde paylaştıracak kurtarma görevi üstlenen bir hükümeti benimsediklerini söyledi.

Mikati, 23 Haziran'da, cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüşmelere katılan 127 üyeden 54'ünün oyunu almıştı.

Mikati, Meclis'te Hizbullah, Şii Emel Hareketi ve bazı Sünni milletvekillerin desteğini alarak yeni başbakan adayı seçilmişti.

Ancak ülkedeki en etkin iki Hristiyan partisi Lübnan Güçleri ve Özgür Yurtseverler Hareketi ile muhalefetteki Değişim Bloğu ve Durzi İlerici Sosyalist Partisi'nin desteğini alamamıştı.