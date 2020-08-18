Lübnan'da Değişim Mümkün mü? - Son Dakika

Lübnan'da Değişim Mümkün mü?

1979'dan 2002'ye kadar Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL'in sözcülüğünü yapan ve halen Beyrut'ta yaşayan Timur Göksel, patlamanın olduğu günü VOA Türkçe'ye anlattı, Lübnan'ın geleceğini değerlendirdi.

1979'dan 2002'ye kadar Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL'in sözcülüğünü yapan ve halen Beyrut'ta yaşayan Timur Göksel, patlamanın olduğu günü VOA Türkçe'ye anlattı, Lübnan'ın geleceğini değerlendirdi

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:44

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