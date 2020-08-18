Lübnan'da Değişim Mümkün mü? - Son Dakika

1979'dan 2002'ye kadar Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL'in sözcülüğünü yapan ve halen Beyrut'ta yaşayan Timur Göksel, patlamanın olduğu günü VOA Türkçe'ye anlattı, Lübnan'ın geleceğini değerlendirdi.
1979'dan 2002'ye kadar Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL'in sözcülüğünü yapan ve halen Beyrut'ta yaşayan Timur Göksel, patlamanın olduğu günü VOA Türkçe'ye anlattı, Lübnan'ın geleceğini değerlendirdi
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18.08.2020 12:00:09. #1.12#
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