Son Dakika › Dünya › Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek - Son Dakika Dünya
Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek
6 saat önce
Lübnan'da halk bir ayı aşkın süredir hükümet karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.
27 yaşındaki genç sanatçıya göre, Trablus kentinin duvarlarına işlenen grafiti, ülkedeki değişikliği resmetmenin en güzel yöntemi.
Lübnan'da halk bir ayı aşkın süredir hükümet karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.
27 yaşındaki genç sanatçıya göre, Trablus kentinin duvarlarına işlenen grafiti, ülkedeki değişikliği resmetmenin en güzel yöntemi. Kent sakinleri de atıl bir binanın dış cephesinde hünerlerini sergileyen sanatçıya malzeme bağışında bulunarak destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
Kızı ve torunlarını Suriye'deki savaşın ortasından kaçırtarak Türkiye'ye getirtti Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor Son dakika: Asgari ücret zammı için komisyon toplandı! İşte tarafların ilk açıklamaları Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi