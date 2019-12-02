Son Dakika Haberleri: Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek
Son Dakika Dünya Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek - Son Dakika Dünya

Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek

6 saat önce

Lübnan'da halk bir ayı aşkın süredir hükümet karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu. 27 yaşındaki genç sanatçıya göre, Trablus kentinin duvarlarına işlenen grafiti, ülkedeki değişikliği resmetmenin en güzel yöntemi.

Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek, System.String[]

Lübnan'da halk bir ayı aşkın süredir hükümet karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.


27 yaşındaki genç sanatçıya göre, Trablus kentinin duvarlarına işlenen grafiti, ülkedeki değişikliği resmetmenin en güzel yöntemi. Kent sakinleri de atıl bir binanın dış cephesinde hünerlerini sergileyen sanatçıya malzeme bağışında bulunarak destek oldu.

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Trablus, Hükümet, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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