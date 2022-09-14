Lübnan'da bankadan paralarını çekemeyen göstericiler, içeridekileri rehin aldı - Son Dakika
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Lübnan'da bankadan paralarını çekemeyen göstericiler, içeridekileri rehin aldı

14.09.2022 11:58
Lübnan'da bankadan paralarını çekemeyen göstericiler, içeridekileri rehin aldı

Lübnan'da devlet tarafından mevduat hesapları 3 yıldır dondurulan bazı vatandaşlar, gösteri düzenledikleri bankayı bastı.

Lübnan'da devlet tarafından mevduat hesapları 3 yıldır dondurulan bazı vatandaşlar, gösteri düzenledikleri bankayı bastı.

Başkent Beyrut'un Sodeco bölgesinde bir araya gelen banka mağduru onlarca kişi, paralarının bulunduğu özel bir banka önünde eylem yaptı.

Yerel ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre eylemciler, daha sonra bankaya girip, gişelerde bulunan görevlilere saldırdı.

Göstericiler, bankadakilerin dışarı çıkmasına izin vermediği gibi kasalardaki paraları da almaya çalıştıkları görülüyor. Göstericilerin bankadan çıkarılması için söz konusu bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, bankadaki parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün boyunca rehin almış ve daha sonra teslim olmuştu.

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Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da bankadan paralarını çekemeyen göstericiler, içeridekileri rehin aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da bankadan paralarını çekemeyen göstericiler, içeridekileri rehin aldı - Son Dakika
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