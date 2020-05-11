Lübnan'da "devletin sübvanse ettiği mazot kaçak yollarla Suriye'ye gidiyor" iddiası - Son Dakika
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Lübnan'da "devletin sübvanse ettiği mazot kaçak yollarla Suriye'ye gidiyor" iddiası

6 saat önce

Lübnan'da devletin yaklaşık yüzde 85 oranında sübvanse ettiği milyonlarca litrelik mazotun bir kısmının yasa dışı yollarla Suriye'ye sevk edildiği öne sürüldü.

Lübnan'da

Lübnan'da devletin yaklaşık yüzde 85 oranında sübvanse ettiği milyonlarca litrelik mazotun bir kısmının yasa dışı yollarla Suriye'ye sevk edildiği öne sürüldü.

Lübnan basını, ülkede ekonomik kriz ve yolsuzlukla mücadelenin konuşulduğu bu dönemde vatandaşın tüketimi için Merkez Bankası tarafından sübvanse edilen mazotun, iki ülke arasındaki sınır hattından yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü iddia etti.

Yerel basındaki haberlerde, Lübnan'ın iç piyasa ihtiyacı olan 5 milyon litrelik mazotun yaklaşık 2 milyonunun Suriye'ye yasa dışı yollarla sevk edildiği ileri sürüldü.

Devletin sübvanse ettiği milyonlarca litrelik yakıtın Suriye'de tüketilmesinin, ekonomik kriz ve döviz likidite sorunu yaşayan Lübnan'a ekstra bir yük oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Lübnan Akaryakıt İstasyonları Sendikası Başkanı George el-Brakis, yaptığı açıklamada, günlük olarak milyonlarca litrelik mazotun yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü söyledi.

Bunun için bir karaborsanın oluşturulduğunu ve siyasi makamların harekete geçmesi gerektiğini savunan Brakis, Suriye'ye kaçak yollarla götürülen mazotun değerinin yıllık 400 milyon doları aştığına dikkati çekti.

Sınıra doğru yakıt taşıyan 2 tankere el konuldu

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Trablusşam vilayetindeki Gümrük Müdürlüğüne bağlı birimlerin, kuzeydeki Suriye sınırına doğru yakıt taşıyan 2 tankere el koyduğu belirtildi.

Gümrük Müdürlüğü görevlilerinin, araçları merkeze getirdiği sırada saldırıya uğradığı aktarılan haberde, şüphelilerin kaçma girişiminde bulunduğu ancak güvenlik güçleri tarafından yakalandığı kaydedildi.

Haberde söz konusu araçların sürücüleri ve görevlilere saldıranlar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

Lübnan-Suriye sınırında yasa dışı geçişler olduğuna dair zaman zaman siyasi tartışmalar yaşanıyor.

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, geçen yıl iki ülke arasındaki sınırın yaklaşık yüzde 80'lik kısmında güvenliği sağladıklarını söylemişti.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Hükümet, 29 Nisan'da kötüye giden ekonomik durumu düzeltmek için sunulan "ekonomik kurtarma planını" oy birliğiyle onaylamıştı.

Başbakan Hasan Diyab ve Maliye Bakanı Gazi Vezni de Lübnan'ın IMF'den yardım talebini içeren belgeyi imzalamıştı.

Merkez Bankası, Suriye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 03:28 Kaynak: AA


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