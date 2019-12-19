Lübnan'da Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi - Son Dakika
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Lübnan'da Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi

6 saat önce

Lübnan'da, Hizbullah örgütünün desteklediği Hassan Diyab'ın, hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi.

Lübnan'da Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi, System.String[]

Lübnan'da, Hizbullah örgütünün desteklediği Hassan Diyab'ın, hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 14 Mart Blokunun desteklediği Hassan Diyab'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi ülkede tepkilere neden oldu.

Başkent Beyrut, ülkenin güneyindeki Sayda kenti ve kuzeydeki Trablusşam'da toplanan yüzlerce kişi, Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesini protesto etti.

Ayrıca bir grup motosikletli gösterici de Diyab'ın evinin önünde toplanarak, karar karşıtı sloganlar attı.

Hariri'den sükunet çağrısı

Öte yandan eski Başbakan Saad el-Hariri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerine gösteriler veya yol kapatma eylemleri için sokağa inmeme çağrısında bulundu.

Sükunet ve vatani sorumluluğun öncelikleri olduğunu aktaran Hariri, ülkedeki mevcut durumun hassasiyetine dikkati çekerek, Lübnanlıları istikrarı sarsıcı eylemlerden uzak durmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, yeni kabineyi oluşturma görevini bugün Diyab'a vermişti.

Akademisyen Hassan Diyab, Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Mişel Avn, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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