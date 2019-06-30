Lübnan'da Dürzi bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü
1 saat önce
Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Lübnan
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:53
Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Dürzi bakan olaydan yara almadan kurtuldu.
Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü
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