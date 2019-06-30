Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Dürzi bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü
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Lübnan'da Dürzi bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü

1 saat önce

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Lübnan'da Dürzi bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü, System.String[]
Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Dürzi bakan olaydan yara almadan kurtuldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:53 
Lübnan, Dünya
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