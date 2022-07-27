Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Hizbullah'a "İsrail ile savaştan kaçınma" uyarısı - Son Dakika
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Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Hizbullah'a "İsrail ile savaştan kaçınma" uyarısı

27.07.2022 09:28
Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Hizbullah'a "İsrail ile savaştan kaçınma" uyarısı

Lübnan'daki Dürzi İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a İsrail ile muhtemel her türlü savaştan kaçınılması çağrısında bulundu.

Lübnan'daki Dürzi İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a İsrail ile muhtemel her türlü savaştan kaçınılması çağrısında bulundu.

Canbolat, yerel bir televizyona, İsrail'in Lübnan ile arasındaki tartışmalı deniz sınırında gaz aramalarını hızlandırmasına karşı Nasrallah'ın artan saldırı tehditlerini değerlendirdi.

Nasrallah'ın İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılabileceği sözlerine ilişkin Canbolat, "Ancak (Nasrallah) İsrail'in vereceği karşılığı da hesaba katmalıdır. Askeri olarak bir denge olduğunu varsaysak bile bu süreçlerde dikkatli olunmalı ve savaştan uzak durulmalıdır." uyarısında bulundu.

Eğer savaş patlak verirse kimsenin bunun önüne geçemeyeceğinin altını çizen Canbolat, "Yapabileceğimiz şey, Nasrallah'ın dikkatini, savaşın üzerimizde yaratacağı olumsuz etkilerin üzerine çekmektir." dedi.

Dürzi lider, olası yeni bir çatışmada Lübnan'daki tüm tarafların dayanışma göstereceğini söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in tartışmalı deniz sınır bölgesinde Lübnan ile anlaşmaya varmadan gaz çıkartamayacağını aksi takdirde sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, 2 Temmuz'da Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırıdan sonra Lübnan Hizbullahı yaptığı açıklamada, İHA'larla Kariş'e saldırı düzenlediklerini doğrulamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.???????

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Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için Maccabi Netanya karşısında Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için Maccabi Netanya karşısında İsrail deniz sınırının çizilmesini hızlandırmak için Lübnan'a 'havuç ve sopa' politikası uyguluyor İsrail deniz sınırının çizilmesini hızlandırmak için Lübnan'a 'havuç ve sopa' politikası uyguluyor
Kaynak: AA

Hasan Nasrallah, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Hizbullah'a 'İsrail ile savaştan kaçınma' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Hizbullah'a "İsrail ile savaştan kaçınma" uyarısı - Son Dakika
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