Son Dakika Haberleri: Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gitmesi protesto edildi
Son Dakika Güncel Haber

Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gitmesi protesto edildi

9 dakika önce

Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gittiği gerekçesiyle başkent Beyrut'ta gösteri düzenlendi.

Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gitmesi protesto edildi, System.String[]

Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gittiği gerekçesiyle başkent Beyrut'ta gösteri düzenlendi.

Başkent Beyrut'un şehir merkezinde yer alan Şehitler Meydanı'nda toplanan onlarca vatandaş, ülkedeki ekonomik durumdan sorumlu tuttukları hükümeti protesto etti.

Lübnan bayrakları taşıyan ve ulusal marşlarla Şehitler Meydanı'ndan Hükümet Sarayı önündeki Riyad Sulh Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerinde "1990'lı yıllardan bu yana bizleri yöneten ve kanımızı emerek halkı yoksullaştıranlara karşı gösteri yapmak üzere çıktık", "Mezhepsel yolsuzluk siyasi düzene karşı gösteri için buradayız" ve "Yağmalanan devleti geri getirmek ve iktidar mafyasından hesap sormak üzere buradayız." yazılı pankartlar taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

Ayrıca Beyrut'un Hamra bölgesindeki Merkez Bankası'na açılan yol ile diğer bazı yollar, kısa süreliğine göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.

Başkentin şehir merkezindeki gösteriler, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında gerginlik yaşanmadan sona erdi.

Geçen hafta da ülkenin farklı bölgelerinde toplanan Lübnanlılar, ekonomik durumun kötüye gitmesine karşı gösteri düzenlemişti.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 3 Eylül'de ekonomide olağanüstü hal ilan etmişti.

Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lübnan'ın görünümünü 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı.

Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşu Irak'taki protestolarda şiddetin önü alınamıyor! Ölü sayısı artıyor
ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı Irak'taki protestolar Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifasına neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:43:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gitmesi protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]