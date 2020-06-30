Lübnan'da "ekonomik kriz" askerlerin yemeklerini de vurdu - Son Dakika

Lübnan'da "ekonomik kriz" askerlerin yemeklerini de vurdu

Lübnan ordusunun, mevcut ekonomik kriz nedeniyle askerlerin yemeklerinde et kullanımını durdurduğu belirtildi.

Lübnan ordusunun, mevcut ekonomik kriz nedeniyle askerlerin yemeklerinde et kullanımını durdurduğu belirtildi.

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ordu Lübnan'ın içinden geçtiği zor ekonomik şartlar nedeniyle görev başındaki askerlerin yemeklerini etsiz servis edecek.

Haberde, askeri kurumun da mevcut krizden etkilendiğine dikkat çekildi.

Lübnan'da et krizi de kapıda

Kasaplar ve Canlı Hayvan Tüccarları Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsada rekor seviyede değer kaybetmesi ve ithalat için piyasada doların bulunmamasına işaret edildi.

Karaborsadaki kur üzerinden ithal edilen etin Merkez Bankasının sabit tuttuğu düşük kurdan satılamayacağına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Canlı hayvan ve et ithalatı dolarla yapılıyor ancak dolar, bankalarda bulunmadığı gibi döviz bürolarında yok denilecek sevideye. Vatandaş ve esnafın bankalardaki paraları ise ithalat kredisi olarak kullanılmayacak rakamlar haline gelmiş durumda.

Dolayısıyla ya bankalardaki paralarımızı verin veya diğer bazı ürünler gibi et ithalatını sübvanse edin. Bunun dışında önümüzdeki tek seçenek kepenk indirmek olur."

Açıklamada, Başbakan Hassan Diyab'a vatandaşa ve sektöre karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar bugün 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem gördü.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, birkaç aydan beri yükselişe geçen karaborsadaki kurda ise bugün 84 dolara denk geliyor.

Temel gıda maddelerinin çoğunlukla karaborsadaki kur odaklı ithalata dayalı olması nedeniyle alım gücünün düştüğü Lübnan'da, 15 bin Lübnan lirasından satılan dana etinin kilogramı 36 bin, koyun etinin kilogramı ise 30 binden, 50 bin liranın üzerine çıktı.

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da 'ekonomik kriz' askerlerin yemeklerini de vurdu - Son Dakika

Son Dakika

23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 22:54 İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 15:05 Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 14:26 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
22:13
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
21:31
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
21:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 23:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da "ekonomik kriz" askerlerin yemeklerini de vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]