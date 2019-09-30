Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Ekonomik Kriz Halkı Sokağa Döktü
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Lübnan'da Ekonomik Kriz Halkı Sokağa Döktü

25 dakika önce

Yüzlerce Lübnanlı Pazar günü başkent Beyrut'ta ve diğer bölgelerde ekonomik kriz nedeniyle sokaklara çıktı.

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Yüzlerce Lübnanlı Pazar günü başkent Beyrut'ta ve diğer bölgelerde ekonomik kriz nedeniyle sokaklara çıktı. Şehitler Meydanı'nda toplanan göstericiler çok sayıda polis tarafından korunan meclise yürüdü

Lübnan'da Ekonomik Kriz Halkı Sokağa Döktü

Beyrut, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02 
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