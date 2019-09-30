Lübnan'da Ekonomik Kriz Halkı Sokağa Döktü
25 dakika önce
Yüzlerce Lübnanlı Pazar günü başkent Beyrut'ta ve diğer bölgelerde ekonomik kriz nedeniyle sokaklara çıktı.
Yüzlerce Lübnanlı Pazar günü başkent Beyrut'ta ve diğer bölgelerde ekonomik kriz nedeniyle sokaklara çıktı. Şehitler Meydanı'nda toplanan göstericiler çok sayıda polis tarafından korunan meclise yürüdü
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02
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