Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Ekonomik Kriz Protesto Edildi

Lübnan'da Ekonomik Kriz Protesto Edildi

26 dakika önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen onlarca aktivist, ülkedeki sağlık hizmetleri ve hayat koşullarını zorlaştıran ekonomik durumu protesto etti.

Lübnan'da Ekonomik Kriz Protesto Edildi, System.String[]
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen onlarca aktivist, ülkedeki sağlık hizmetleri ve hayat koşullarını zorlaştıran ekonomik durumu protesto etti.

Başkent Beyrut'un El-Eşrefiye bölgesindeki Çalışma Bakanlığı binasının önünde toplanan onlarca Lübnanlı vatandaş, aldıkları sağlık hizmetleri ve ülkedeki ekonomik duruma tepki göstererek Bir Hasan bölgesindeki Sağlık Bakanlığına kadar yürüdü.

Vatandaşın hastane kapılarında beklemeden tedavi hizmetlerini alma hakkına sahip olduğuna işaret eden göstericiler, Lübnan'da yüzde 25'in üzerindeki işsizlik oranlarının önüne geçilmesi ve özellikle de gençlere iş imkanı sağlama konusunda girişimde bulunulması talebinde dile getirdi.

Mevcut yönetimin siyasi ve ekonomik krizleri zirveye çıkardığını öne süren eylemciler, Lübnan halkının biriken sorunlarının çözülmesi amacıyla siyasilere yönelik eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Göstericilerden Avukat Vasıf el-Hareke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü eylemlerini halkın sağlık ve çalışma haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışma hakkı ve sağlık sisteminin Lübnan'da çökme derecesine geldiğini ileri süren Hareke, "İşsizlik oranları yükseliyor ve buna karşı olağanüstü bir planlama yok. Yönetim yükümlülüklerini yerine getirmediği için vatandaşın önünde bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Hareke, yönetimin sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda halkın sokağa inerek haklarını savunabileceğine dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

Aktivist eylemcilerden 24 yaşındaki Yasemin Nuruddin de diğer Lübnanlı gençler gibi kendi branşında iş bulamadığı için halihazırda satış elemanı olarak çalıştığını belirtti.

Lübnan'daki tarım, sanayi ve turizm sektörlerinin durma noktasına geldiği ve kamu kurumlarında da iş bulma imkanının olmadığını savunan Nuruddin, şu anda üniversite mezunu binlerce gencin boş gezdiğini söyledi.

Nuruddin, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Lübnan'da da vatandaşın sağlık sigortasına sahip olmasını istediklerini belirtti.

Başkent Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda geçen ay toplanan yüzlerce kişi, Mayıs 2018'de gerçekleştirilen genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen sonuç vermeyen yeni hükümeti kurma sürecinin yanı sıra ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etmişti.

Lübnan'da 4 Ocak'ta ise yeni hükümetin bir an önce kurulması talebinde bulunmak ve ülkedeki ekonomik duruma dikkati çekmek amacıyla kamu kurumlarında bir günlük greve gidilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anları Anlattı

İstanbul'da Feci Kaza! Cadde Savaş Alanına Döndü AK Parti Edirne İlçe Belediye Başkanı Adayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 20:20:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Ekonomik Kriz Protesto Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]