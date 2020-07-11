Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi - Son Dakika

Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Trablusşam ve Baalbek kentlerinde, ülkedeki ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Trablusşam ve Baalbek kentlerinde, ülkedeki ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi.

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Beyrut sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, hayat pahalılığına ve bankaların mali politikalarına tepki gösterdi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde "Hayallerimizi Çalamayacaksınız" isimli gösteriler yapıldı.

Baalbek de benzer gösterilere sahne oldu.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ediyor.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Son zamanlarda başkent Beyrut'a günde 6, diğer bölgelere ise 4 saat elektrik verilebiliyor.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi - Son Dakika
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