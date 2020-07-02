Lübnan'da ekonomik kriz protestoları devam ediyor - Son Dakika

Lübnan'da ekonomik kriz protestoları devam ediyor

Lübnan'da ekonomik krizi protesto eden eylemciler başkent Beyrut'taki birçok yolu trafiğe kapatarak ulaşıma engel oldu.

Lübnan'da ekonomik krizi protesto eden eylemciler başkent Beyrut'taki birçok yolu trafiğe kapatarak ulaşıma engel oldu.

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Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Ülkede geçen yıl ekim ayında başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birkaç aydır hafifleyen protestolar son haftalarda yerel para birimi Lübnan lirasının dolar karşısında rekor seviyelerde değer kaybetmesi ve bunun doğrudan temel gıda maddelerine yansımasıyla yeniden alevlendi.

Lübnanlılar, başkent Beyrut ve ülkenin diğer birçok bölgesinde yolları kapatarak, yürüyüşler düzenledi. Bu kapsamda, krizden sorumlu tutulan siyasi gruplar ile Merkez Bankası yetkilileri protesto edildi.

Eylemciler çöp konteynerleri ve lastikler yakarak yolları trafiğe kapatırken, taşkınlıklara karşı ordu birlikleri ile emniyet birimleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar bugün itibarıyla 8 bin 500 Lübnan lirasının üzerinde işlem gördü.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, birkaç aydan beri yükselişe geçen karaborsadaki kurda ise bugün 84 dolara denk geliyor.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 00:06 Kaynak: AA

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