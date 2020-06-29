Lübnan'da ekonomik kriz protestosu - Son Dakika

Lübnan'da ekonomik kriz protestosu

Lübnan'da ekonomik krize karşı eylemler sürerken kuzeydeki Trablusşam kentinde bir günlük sivil itaatsizlik çağrısı yapıldı.

Lübnan'da ekonomik krize karşı eylemler sürerken kuzeydeki Trablusşam kentinde bir günlük sivil itaatsizlik çağrısı yapıldı.

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Başkent Beyrut'un yanı sıra kuzeydeki Trablusşam ve doğudaki Beka kentlerinde akşam saatlerinden itibaren sokaklara dökülen yüzlerce Lübnanlı, ekonomik kriz ve hayat pahalılığına karşı gösteriler düzenledi.

Beyrut'un Trablusşam'a giden kara yolundaki Cil Dib bölgesinde akşam saatlerinde toplanan vatandaşlar, ekonomik durumu ve bundan sorumlu tuttukları siyasi yöneticileri protesto etti.

Göstericilerin yolu trafiğe kapatma girişimi, ordunun sert müdahalesiyle engellendi. Ordunun müdahalesi sonucunda yaşanan arbedede 10 gösterici yaralanırken bazı gazetecilerin darbedildiği belirtildi.

Trablusşam kentinde de düzenlenen yürüyüşlerde, yerel para birimi Lübnan lirasının günden güne karaborsada değer kaybettiği ve bunun doğrudan hayat pahalılığı olarak vatandaşa yansıdığında dikkat çekildi.

Trablusşam'daki aktivistler, yarın ekonomik krizi protesto etmek üzere bir günlüğüne sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde mevcut ekonomik krize karşı bir süre yolları kapatma eylemi yapıldı.

ABD Büyükelçisi protesto edildi

Öte yandan Beyrut'ta toplanan Şii Hizbullah örgütü destekçileri, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'nin önceki gün bir Arap televizyon kanalına bağlanarak Hizbullah'ı, ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tutmasını protesto etti.

Örgütün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde yoğun güvenlik tedbirleri alan güvenlik güçleri, örgüt destekçilerinin motosikletlerle şehirde tur atmasına izin vermedi.

ABD Büyükelçisi Shea, "Milyarlarca dolar, hükümetin hazinesi yerine Hizbullah'ın devletçiğine gitti." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar bugün 7500 Lübnan lirasının üzerinde işlem gördü.

Başbakan Hasan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başlandığını açıklamıştı.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 01:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da ekonomik kriz protestosu - Son Dakika

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