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Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika

Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi

10.06.2021 21:41

Protestocuların araçların önünü kesmesi Ring Köprüsü'nde oluşan uzun araç trafiğinden detaylar BEYRUT - Başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde toplanan gençler, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısındaki aşırı değer kaybının getirdiği hayat pahalılığını protesto etti.

Protestocuların araçların önünü kesmesi

Ring Köprüsü'nde oluşan uzun araç trafiğinden detaylar BEYRUT - Başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde toplanan gençler, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısındaki aşırı değer kaybının getirdiği hayat pahalılığını protesto etti.

Bazı protestocular Beyrut şehir merkezindeki ana yollarından birini oluşturulan Ring Köprüsü'nde araçların önünü keserek yolu trafiğe kapattı.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi
Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi
Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi
Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi

Ekonomik Kriz, Protesto, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika


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