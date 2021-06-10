Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika

Protestocuların araçların önünü kesmesi

Ring Köprüsü'nde oluşan uzun araç trafiğinden detaylar BEYRUT - Başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde toplanan gençler, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısındaki aşırı değer kaybının getirdiği hayat pahalılığını protesto etti.

Bazı protestocular Beyrut şehir merkezindeki ana yollarından birini oluşturulan Ring Köprüsü'nde araçların önünü keserek yolu trafiğe kapattı.