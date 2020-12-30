- Lübnan'da ekonomik kriz yurt dışında okuyan öğrencileri vurdu- Banka hesaplarından para çekemeyen ailelerden yönetim karşıtı protesto - Son Dakika

- Lübnan'da ekonomik kriz yurt dışında okuyan öğrencileri vurdu

Banka hesaplarından para çekemeyen ailelerden yönetim karşıtı protesto

BEYRUT - Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle bankaların hukuka aykırı uygulaması aileleri öfkelendirdi. Yurt dışında okuyan çocuklarına göndermek üzere banka hesaplarından paralarını çekemeyen aileler protesto gösterisi düzenledi.

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz, yurt dışında okuyan Lübnanlı öğrencileri vurdu. Lübnan'da ekonomik krizin derinleşmemesi için paranın ülke içinde kalması amacıyla yeni kısıtlamalar getirdi. Lübnan bankalarında hesapları bulunan aileler, yurt dışında okuyan çocuklarına para gönderme çabası başarısızlıkla sonuçlanıyor. Paranın yurt içinde kullanımına izin verilirken, paranın yurt dışına çıkışı engelleniyor. Yasal olarak herhangi bir karar alınmamasına rağmen bankaların hukuksuz uygulaması aileleri sokaklara döktü.

Başkent Beyrut sokaklarına akın eden aileler, bankaların önünde toplandı. Çocuklarına para gönderemedikleri için öfkelenen aileler, bankaların camlarını yumrukladı. Yönetim karşıtı slogan atan ailelere güvenlik güçleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin görevlendirilmesi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Güvenlik güçleri ile aileler arasında zaman zaman sözlü tartışma yaşandı.