Lübnan'da ekonomik krize karşı protestocular yeniden meydanlarda - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ekonomik krizden sorumlu tutulan hükümet protesto edildi ve erken seçim talebinde bulunuldu.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelerek başkentteki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Lübnan'da gittikçe kötüleşen ekonomik krizin yol açtığı işsizlik ve hayat pahalılığına tepki gösterdi.

Erken seçim ve uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan mezhep eksenli siyasi partilerin değişmesi yönündeki taleplerini dillendiren protestocular, Şehitler Meydanı yakınında bulunan Meclis binasına yürüdü.

Protestolar nedeniyle geçen yıl Ekim ayından beri Meclis binası çevresini demir ve beton bariyerlerle kapatan güvenlik güçleri, bariyerleri aşmaya çalışan eylemcilere müdahale etti.

Kendilerine karşı ses bombası ile biber gazı kullanan güvenlik güçlerine taş ve çeşitli cisimlerle karşılık veren eylemciler, çevredeki bazı iş yerlerine de zarar verdi.

Şii bir grup gösteri meydanına yürümek istedi

Bu arada El-Handek el-Gamik bölgesinden gelen Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı onlarca kişilik bir grup, Şehitler Meydanı'na girmek istedi.

Güvenlik güçleri, Şii grup ile göstericilerin karşı karşıya gelmemesi için uzun süre Şehitler Meydanı giriş çıkışlarında önlemleri artırdı.

Lübnan Kızılhaç Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Beyrut'taki gösterilerde 6 ekiple yaralılara müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan 26 kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldığı, 11 yaralının da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Lübnan'daki durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.