Lübnan'da elektrik kesintilerine tepkili vatandaşlardan Enerji Bakanı'na saldırı - Son Dakika
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Lübnan'da elektrik kesintilerine tepkili vatandaşlardan Enerji Bakanı'na saldırı

25.04.2022 10:22

Lübnan'da günlük 20 saati aşan elektrik kesintilerine tepki göstermek isteyen vatandaşlar, gece yarısı bir restoranda görülen Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad'ı darbetti.

Lübnan'da günlük 20 saati aşan elektrik kesintilerine tepki göstermek isteyen vatandaşlar, gece yarısı bir restoranda görülen Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad'ı darbetti.

Başkent Beyrut'taki restorana baskın düzenleyerek Bakan Fayyad'dan hesap sormaya çalışan bir grup Lübnanlı, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde, aralarında kadınların da bulunduğu öfkeli grubun, Fayyad'ın restorandan uzaklaşmasına izin vermeyerek etrafını sardığı görülüyor.

Vatandaşlardan bazıları bu sırada kolunu tutarak ya da yakasına yapışarak Bakan Fayyad'a tepkisini dile getiriyor.

Enerji Bakanı'na sadece soru sormak istediklerini söyleyen gruptan biri, "Bu, tüm Lübnan halkının vermek istediği mesajdır" dedikten sonra Fayyad'ı sertçe itiyor.

Bu saldırı sonrasında Bakan Fayyad, yanında bulunan birkaç kişi tarafından olay yerinden uzaklaştırılıyor.

Koruması bulunmayan Fayyad, bakan olarak atandığı Ekim 2021'den bu yana kamuya açık alanlarda vatandaşların tepkilerine maruz kalıyor.

Görevden alınması çağrısı

Lübnan'daki Dürzi İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, 24 Nisan'da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sık sık restoran ve gece kulüplerinde görülen Fayyad'ın görevden alınması çağrısında bulunmuştu.

Canbolat, ülkedeki kronik elektrik krizini kısmen çözecek Ürdün elektriği ve Mısır gazının gelebilmesi için Enerji Bakanlığında reforma ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti.

Lübnan'daki elektrik krizi

Lübnan'da elektrik krizi yeni bir sorun değil ancak 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle daha da büyüdü.

Hükümet, Merkez Bankasına ait rezervlerinin erimesi nedeniyle elektrik üreten santrallere yakıt temin edemez duruma geldi.

Ülkedeki elektrik üretim alternatiflerinin kısıtlı olması, bu sektörde yıllarca yaşanan yolsuzluklar ve mevcut santrallerin altyapısının güçlendirilmemesi nedeniyle günde sadece 4 saat civarında elektrik verilebiliyor.

Beyrut yönetimi, Eylül 2021'de, enerji krizine çözüm bulmak için Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan da gaz ithalatı için girişimler başlatmıştı.

Lübnan, Suriye'deki Esed rejimi, Ürdün ve Mısır arasında "Arap Doğal Gaz Boru Hattı"nın yeniden faaliyete geçirilmesi için anlaşmalar imzalanmıştı. Anlaşmaların finansörü Dünya Bankası ise henüz herhangi bir ödeme yapmadı.

Lübnan'da elektrik kesintilerine tepkili vatandaşlardan Enerji Bakanı'na saldırı
Lübnan'da elektrik kesintilerine tepkili vatandaşlardan Enerji Bakanı'na saldırı
Lübnan'da elektrik kesintilerine tepkili vatandaşlardan Enerji Bakanı'na saldırı
Lübnan'da elektrik kesintilerine tepkili vatandaşlardan Enerji Bakanı'na saldırı

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Kaynak: AA

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