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Lübnan'da enerji ve yakıt krizi nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunuldu - Son Dakika

Lübnan'da enerji ve yakıt krizi nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunuldu

14.08.2021 20:28
Lübnan'da enerji ve yakıt krizi nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunuldu, System.String[]

Lübnan'da Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi yönetimi, elektrik kesintileri ve jeneratörleri çalıştırmak için yakıt yetersizliği nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Lübnan'da Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi yönetimi, elektrik kesintileri ve jeneratörleri çalıştırmak için yakıt yetersizliği nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Hastane yönetiminin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Elektrik ve yakıt eksikliği nedeniyle gelecek Pazartesi gününden itibaren hizmet dışı kalma riski yüzünden 'bir felaketle' karşı karşıyayız." ifadelerine yer verildi.

Durma riski sebebiyle solunum cihazlarına bağlı yaşayan 15'i çocuk 55 hastanın ani ölümü konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, ayrıca böbrek yetmezliği çeken 180 hastanın zehirlenebileceği ve diyalize giremedikleri için birkaç gün sonra ölebilecekleri bildirildi.

Açıklamada, "Hem yetişkin hem de çocuk yüzlerce kanser hastası, uygun tedaviyi alamadıkları için birkaç hafta veya ay içinde hayatını kaybedecek." ifadesine yer verildi.

Hastane yönetimi, hizmet dışı kalmadan, 48 saatten daha kısa süre içinde hükümete, Birleşmiş Milletlere (BM) ve kuruluşlarına, Dünya Sağlık Örgütüne ve BM Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) destek olmaları ve yeterli yakıtın sağlanması için acil yardım çağrısında bulundu.

Lübnan'da iki günden beri sabah erken saatlerden itibaren ülkenin birçok bölgesindeki akaryakıt istasyonlarının önünde saatlerce bekleyen sürücüler, yakıt alamadan dönerken jeneratörleri için yakıt bulamayan hastane ve fırınlar başta olmak üzere çeşitli kurum ve işletmelerin sahipleri de çözüm için seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Ülkedeki elektrik kesintileri ve akaryakıt krizi

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde haftalardır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıt piyasada bulunamadığı için karaborsadan fahiş fiyatla aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Akaryakıt, Hastane, Enerji, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da enerji ve yakıt krizi nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunuldu - Son Dakika


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