Lübnan'da Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokağa döküldü - Son Dakika

Lübnan'da Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokağa döküldü

Lübnan'da bir televizyon kanalında program yapan Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian, yayın sırasında Türkiye'ye hakaret etti.

Lübnan'da Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokağa döküldü, System.String[]

Lübnan'da bir televizyon kanalında program yapan Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian, yayın sırasında Türkiye'ye hakaret etti. Lübnanlılar ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü ve Haroutian'ı protesto etti.

New TV sunucusu Haroutian'ın dün akşam bulunduğu canlı yayın sırasında Türkiye aleyhinde söylediği hakaret dolu sözler, Lübnan'da halkın tepkisine yol açtı. Dün akşamdan beri sosyal medyada gelen tepkiler üzerine bugün de New TV'nin Beyrut'taki merkezi önünde kalabalıklar tarafından protestolar düzenlendi.

DESTEK SLOGANLARI ATILDI

Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları atan göstericiler, sunucunun Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden fitne oluşturduğunu vurguladı.


Türkiye, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Lübnan'da Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokağa döküldü - Son Dakika Dünya

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