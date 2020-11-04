Lübnan'da, Eski Nissan CEO'su hakkındaki dava zaman aşımından düşürüldü - Son Dakika

Lübnan'da, Eski Nissan CEO'su hakkındaki dava zaman aşımından düşürüldü

04.11.2020 03:49
Lübnan'da, Eski Nissan CEO'su hakkındaki dava zaman aşımından düşürüldü, System.String[]

Lübnan'da Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, "düşman ülke İsrail'e girmesi ve orada ekonomik kongrelere katılması" suçlamasıyla hakkında açılan davanın zaman aşımından düşmesine karar verildi.

Lübnan'da Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, "düşman ülke İsrail'e girmesi ve orada ekonomik kongrelere katılması" suçlamasıyla hakkında açılan davanın zaman aşımından düşmesine karar verildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uveydat, Ghosn'un, işlenen suçun üzerinden 10 yılı aşkın süre geçmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Lübnan'da bir grup avukat, 2 Ocak 2020'de, İsrail ile yapılan bazı anlaşmalara imza attığı, "İsrail'i boykot etme" yönündeki Lübnan yasasını ihlal ederek çeşitli tarihlerde, bu ülkede düzenlenen ekonomik kongrelere katıldığı gerekçesiyle Carlos Ghosn hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da, Eski Nissan CEO'su hakkındaki dava zaman aşımından düşürüldü - Son Dakika


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