Lübnan'da Fetih yetkilisi silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'da Fetih yetkilisi silahlı saldırıda öldü

08.08.2022 23:53
Lübnan'da Fetih yetkilisi silahlı saldırıda öldü

Lübnan'da Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in üst düzey güvenlik yetkilisi düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Lübnan'da Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in üst düzey güvenlik yetkilisi düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Ahbar Gazetesi'nin geçtiği habere göre Lübnan'ın güneyinde Filistinli mültecilere ait Ayn el Hilve'de bir suikast yaşandı.

Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, Fetih'in diğer Filistinli gruplarla koordinasyonunda sorumlu askeri yetkili olan Said Alaaddin, kampta bir markette beklerken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısını uğradı.

Saldırı sonucu Alaaddin'in olay yerinde hayatını kaybettiği, saldırganların da kaçtığı ifade edildi.

Lübnan'daki Filistinli mültecilere ait 12 kampta Birleşmiş Milletler verilerine göre yarım milyon civarında kişi yaşıyor.

Kampların güvenliği, Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Ülkedeki en büyük kamp olan Ayn el-Hilve, zaman zaman Filistinli gruplar arasındaki silahlı çatışmalara sahne oluyor.

YORUMLAR
500
Lübnan'da Fetih yetkilisi silahlı saldırıda öldü Lübnan'da Fetih yetkilisi silahlı saldırıda öldü Emine Erdoğan: 'Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur' Emine Erdoğan: 'Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur' Filistin hükümet yetkililerinden uluslararası topluma 'Gazze'deki ablukanın kaldırılması' çağrısı Filistin hükümet yetkililerinden uluslararası topluma 'Gazze'deki ablukanın kaldırılması' çağrısı
Kaynak: AA

Filistin, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Fetih yetkilisi silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:56 6 gollü nefes kesen mücadele! Fenerbahçe ilk haftada ligin yeni takımı Ümraniyespor'a takıldı
23:51 Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı
23:16 Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira'nın arasında gülümseten "kebap" diyaloğu
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
22:22 Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sürpriz: Sayın Cumhurbaşkanım
21:46 Kahvedeki vatandaşların Beyoğlu'nda yürüyen güzel mankene bakışları dikkat çekti
21:45 Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy dizi çekiminde ölümden döndü
21:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra cemevi ziyaretinde bulundu
21:21 Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi
21:20 Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 00:11:54. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan'da Fetih yetkilisi silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement